Skoda покажет в Шанхае свой первый электромобиль

Чешская марка Skoda представит на автосалоне в Шанхае концепт своего первого электрического кроссовера Vision E. Об этом в среду, 29 марта, сообщает Car Magazine.

Четырехместный автомобиль оборудован полностью электрической силовой установкой мощностью 300 лошадиных сил. Длина кузова — 4,6 метра. Кузов концепта специалисты Skoda именуют «пятидверным SUV-купе». Пробег на одной зарядке по данным производителя — около 500 километров. Максимальная скорость — 180 километров в час. Vision E обладает функциями автоматической парковки и движения по трассе под управлением автопилота.

Изображение: Skoda 1 /2

Кроссовер создан на основе новой платформы MEB, созданной Volkswagen Group специально для электромобилей. Ожидается, что серийное производство машины в пятиместном варианте начнется в 2020 году. По мнению экспертов, автомобиль сможет конкурировать с Tesla Model X, но будет предлагаться по более доступной цене. К 2025 году марка планирует выпускать линейку из пяти электромобилей разных моделей.

Шанхайский международный автосалон будет проходить с 19 по 28 апреля.