Skoda вдохновилась богемским хрусталем

Подразделение чешской компании Skoda внесла изменения в корпоративный дизайн. Источником вдохновения послужил богемский хрусталь. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 24 марта.

«В течение последних лет дизайнеры Skoda представили целый ряд концептуальных разработок, которые отражают наше видение будущего автомобилей бренда. Мы совершенно четко определили наши дальнейшие цели и сегодня готовы представить очередной этап нашей работы», — сказал шеф-дизайнер по экстерьеру Карл Нойхольд (Karl Neuhold). «Хрустальные» элементы встречаются в оформлении передних фар, задних фонарей и других элементов автомобилей.

В середине марта 2017 года марка назвала рублевый цены на новые модели. Octavia Scout доступна в вариантах лифтбек и универсал по цене от 1,962 миллиона рублей. А Octavia RS с двигателем мощность в 230 лошадиных сил стоит от 2,196 миллиона рублей в базовой комплектации.