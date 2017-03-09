Skoda начнет производить в России кроссовер Kodiaq

Чешский автопроизводитель Skoda планирует организовать в России сборочное предприятие кроссовера Kodiaq. Об этом сообщил руководитель компании в России Ян Прохазка, передает «Российская газета».

По его словам, локальное производство должно стартовать через год, однако сборочная площадка пока еще не определена — это может быть предприятие в Калуге или Нижнем Новгороде.

До этого времени Kodiaq будет импортироваться из Чехии. Российские продажи модели начнутся в июне текущего года.

Официальная премьера Kodiaq состоялась осенью 2016 года во время международного автосалона в Париже. Машина оборудована системой предупреждения Driver Alert, которая распознает признаки усталости водителя и предлагает сделать остановку. Если существует опасность, что водитель не в состоянии справиться с управлением, система может полностью остановить SUV.

21 февраля стало известно о том, что инвестконтракт на строительство нового автозавода был подписан Mercedes-Benz. Он заключен между Российской Федерацией, «Мерседес-Бенц РУС», правительством Московской области и муниципальным образованием сельское поселение Пешковское Солнечногорского района. Завод будет построен на территории индустриального парка Есипово.

