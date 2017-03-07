Skoda устроила в Женеве несколько премьер

Чешская компания Skoda представила несколько новинок на международном автосалоне в Женеве. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» с места событий.

В первую очередь, речь идет об обновленной модели Rapid. Машина получила новый дизайн передней и задней части, а также расширенный уровень оснащения: новые системы освещения, такие как биксеноновые фары и LED дневные ходовые огни.

Еще одна новинка — Octavia Scout. Помимо пакета для плохих дорог в базовое оснащение входят светодиодные дневные ходовые огни и C-образные задние светодиодные фонари. Также посетителям показали Octavia RS 245, которая разгоняется до 100 километров в час за 6,6 секунды.

Фото: пресс-служба Skoda 1 /6

Свою дебют в Женеве отметили большие SUV Kodiaq Scout и Kodiaq Sportline. В последнем предлагается четыре двигателя на выбор.