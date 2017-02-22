Skoda обновила дизайн Rapid

Чешская компания Skoda представила обновленную версию автомобиля Rapid. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки. Официальная премьера состоится в рамках Международного автосалона в Женеве.

Изменения в дизайне экстерьера ярко прослеживаются на передней части машины: дизайнеры обновили форму противотуманных фар и нижнюю часть бампера. Кроме того, Rapid оснащен биксеноновыми фарами с интегрированными светодиодными дневными ходовыми огнями. В качестве дополнительного оборудования доступен датчик света.

Что касается интерьера машины, то в нем поменяли накладки на двери, изменили приборную панель и блок управления кондиционером.

Фото: пресс-служба Škoda

В январе 2017 года Skoda назвала цены на обновленную линейку Octavia. Российским автолюбителям будут доступны автомобили в кузовах лифтбэк и универсал. Впервые на российском рынке будет представлена модификация с приводом на все колеса. Новая Octavia будет предлагаться по цене от 940 тысяч рублей, Octavia Combi — от 1,2 миллиона рублей.

Все автомобили оснащены навигационной системой ЭРА-ГЛОНАСС. В дилерских центрах автомобили появятся в апреле.