Skoda объявила российские цены на новые Octavia

Чешский автопроизводитель Skoda назвал рублевые цены на новые модели Octavia Scout и RS. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки.

Новая Octavia Scout доступна в вариантах лифтбек и универсал по цене от 1,962 миллиона рублей. Автомобиль оснащен двигателем мощностью 180 лошадиных сил и может развить скорость до 216 километров в час. На разгон до 100 километров в час у машины уходит 7,8 секунды.

Под капотом у Octavia RS — двигатель мощностью 230 лошадиных сил. Максимальная скорость автомобиля — 250 километров в час, на разгон от 100 километров в час уходит 6,7 секунды. Базовая стоимость модели в кузове лифтбек составляет 2,196 миллиона рублей, в кузове универсал — 2,276 миллиона рублей.

Модели доступны для предзаказа в салонах дилеров марки.