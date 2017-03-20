Skoda начала собирать машины в Нижнем Новгороде

Чешская автомобильная компания Skoda объявила о начале производства новой Octavia на заводе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 20 марта.

«С выводом на рынок новой Octavia мы намерены укрепить свой успех, и старт локального производства — первый шаг в рамках этой стратегии», — сказал глава российского отделения компании Ян Прохазка. Автомобили будут производиться на заводе «Группы ГАЗ» по технологии по методу CKD. Это значит, что на завод поступают детали и компоненты будущей модели, которые на месте проходят процессы сварки, двойной грунтовки, покраски и антикоррозийной обработки. Также на заводе устанавливается двигатель, коробка передач, вклеиваются стекла, монтируются сиденья, закрепляются логотипы.

Помимо новой Octavia в Нижнем Новгороде производится модель Yeti, а российское производство Rapid локализовано на заводе в Калуге.

В середине марта 2017 года марка назвала рублевый цены на новые модели. Octavia Scout доступна в вариантах лифтбек и универсал по цене от 1,962 миллиона рублей. А Octavia RS с двигателем мощность в 230 лошадиных сил стоит от 2,196 миллиона рублей в базовой комплектации.