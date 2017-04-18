Skoda привезла в Шанхай первый электрический концепт

Чешская компания Skoda представит концепт кроссовера Vision E, который стал первым электромобилем за всю историю марки. Официальная премьера пройдет в рамках международного автосалона в Шанхае. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Четырехместный автомобиль с полным приводом оборудован электрической силовой установкой мощностью 300 лошадиных сил. Максимальная скорость составляет 180 километров в час. Пробег на одной зарядке, по данным производителя, — около 500 километров.

Дизайнеры сделали интерьер машины светлым и воздушным, в салоне разместили четыре вращающихся кресла. Помимо классического экрана на приборной панели, на который выводится основная информация о поездке, в автомобиле предусмотрены отдельные дисплеи для каждого из пассажиров.

Электромобиль оснащен современными системами помощи водителю — ассистентом движения в пробке Traffic Jam Assist с функцией автопилота, а также парковочным автопилотом. Предусмотрены управление машиной при помощи жестов, голосовое управление, система слежения за положением глаз Eye Tracking, система мониторинга усталости водителя, система измерения пульса водителя.

До 2025 года фирма планирует наладить выпуск пяти полностью электрических моделей; далее каждый четвертый новый автомобиль марки будет иметь гибридную или полностью электрическую силовую установку.