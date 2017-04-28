Skoda анонсировала новый кроссовер

Skoda

Чешская марка Skoda анонсировала выпуск нового кроссовера для российского и европейского рынков. Об этом сообщила пресс-служба компании в официальном YouTube-канале марки.

Автомобиль получит название Karoq, предполагается, что в модельном ряду он займет место Yeti. Название машины было позаимствовано у народа алутиик, проживающего на южном побережье Аляски.

Технические особенности новинки пока держатся в секрете, однако по некоторым данным, машина получит два варианта двигателей: мощностью 120 и 184 лошадиные силы. Официальная премьера автомобиля состоится 18 мая в Стокгольме.

Одна из последних новинок Skoda — модель Kodiaq. Машина оборудована системой предупреждения Driver Alert, которая распознает признаки усталости водителя и предлагает сделать остановку. Если существует опасность, что водитель не в состоянии справиться с управлением, система может полностью остановить автомобиль.

