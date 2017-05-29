Skoda Superb обзавелась креслами с массажером

Чешская марка Skoda обновила комплектацию своей флагманской модели Superb. Об этом редакции «Ленты.ру» сообщила пресс-служба фирмы.

Теперь автомобили дополнены рядом инновационных функций, среди которых новые информационно-развлекательные системы и опции комфорта, такие как кресло водителя с возможностью массажа и система цифрового усиления голоса.

Фото: пресс-служба Skoda

Экран модуля Columbus увеличился с 8 до 9,2 дюймов, а системы Swing — с 5 до 6,5 дюймов. Кроме того, дисплеи, имитирующие стеклянное покрытие, теперь имеют более высокое разрешение. Технология SmartLink+ переносит мобильные приложения — навигационные, коммуникационные и развлекательные — на дисплей автомобиля и позволяет анализировать информацию о транспортном средстве при помощи смартфона.

Система Park Distance Control с расширенной функцией Manoeuvre Assist распознает препятствия на пути движения автомобиля. При обнаружении опасности автомобиль не только подает водителю звуковой сигнал, но и при необходимости незамедлительно тормозит.