Россияне разлюбили пиво

Розничные продажи пива за 2018 год снизились. Об этом сообщили в Национальном союзе защиты прав потребителей, чьи данные приводит «Интерфакс».

Несмотря на проведение чемпионата мира по футболу, продажи пива составили 722,2 миллиона декалитров (дал), это на 0,2 процента ниже, чем в 2017-м. В Москве продажа алкогольного напитка упала на 43,7 процента, до 49,3 миллиона дал. В Московской области, наоборот, поднялась на 14,3 процента и составила 47,9 миллиона дал.

Также фанатами пива в 2018 году оказались жители Приморского края, где продажи напитка выросли в полтора раза до 23,7 миллиона дал. Показатели произведенного пива за 2018 год превышают данные 2017 года на 2,4 процента и составляют 775 миллионов дал.

Ненадолго рост спроса на пиво был вызван чемпионатом мира по футболу. Соревнование подстегнуло спрос, в результате чего продажи алкогольного напитка выросли на восемь процентов, однако в дальнейшем они снова пошли на спад. Тенденция на снижение потребления пива фиксируется уже второй год, по итогам 2017 года продажи упали на шесть процентов.

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