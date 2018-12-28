Назван самый популярный новогодний алкоголь

Розничные продажи алкоголя за минувшие две недели поднялись на 34 процента по сравнению с ноябрем, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование производителя онлайн-касс «Эвотор».

Больше всего вырос спрос на шампанское — продажи напитка поднялись в более чем в 2,6 раза. Также почти в 2,6 раза возросли продажи рома. Авторы исследования объясняют это тем, что ром является ингредиентом многих популярных коктейлей.

На 60 процентов увеличился спрос на вермут, на 56 процентов — на ликеры. Продажи коньяка поднялись на 50 процентов, ликеров, виски — на 29 процентов, водки — всего на 11 процентов. В то же время продажи текилы, джина и пива снизились на 37 процентов, 15 процентов и 16 процентов соответственно.

Наиболее заметная динамика в Дальневосточном и Северо-Кавказcком округах, там в магазинах продали на 70 процентов больше алкоголя по сравнению с ноябрем этого года. Меньше всего прирост в Центральном и Приволжском округах — 20 и 15 процентов соответственно.

Ранее в декабре международная компания по кибербезопасности Group-IB подсчитала, что объем «теневого» рынка продажи алкоголя в интернете в 2018 году составил 2,1 миллиарда рублей, это на 400 миллионов больше, чем в 2017 году.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!