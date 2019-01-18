Россияне остались без пива на «Почте России»

В отделениях «Почты России» в Мурманске приостановлена продажа пива, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление Федеральной почтовой связи Заполярья.

По словам представителя ведомства, реализация слабоалкогольных напитков в почтовых отделениях приостановлена на неопределенный срок в связи с «негативной реакцией общественности».

Всего в Мурманске продажи напитка велись в четырех отделениях. В целом по Заполярью пивом торговали в 40 отделениях.

15 января «Почта России» подтвердила, что продает пиво в своих отделениях по всей России. Отмечалось, что упор сделан на сельские отделения, которые предоставляют населению доступ к «качественной, сертифицированной алкогольной продукции».

До этого информация о том, что в городских отделениях «Почты России» начали продавать пиво, появилась в соцсети «ВКонтакте». В управлении Федеральной почтовой связи по Мурманской области рассказали, что это позволяет повысить выручку почтовых отделений и привлечь финансирование на их модернизацию.

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