Жириновский вступился за права мужчин

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на радио «Комсомольская правда» высказался по широкому кругу проблем, касающихся отцовства и политики государства по отношению к мужчинам. По мнению политика в России для нормального баланса полов не хватает 10 миллионов мужчин. «Поэтому 10 миллионов женщин не могут выйти замуж. Мужская часть населения – мало того, что физически их меньше, они погибают раньше срока», — подчеркнул Владимир Жириновский.

Тюрьмы, войны, пытки, плохое питание, целина, по словам Владимира Жириновского катастрофическим образом сказались на уменьшении количества мужчин в стране, что в свою очередь привело к тяжелым социальным и экономическим последствиям для страны. Самая главная из которых — воспитанием детей как в семьях, так и в системе образования занимаются в основном женщины. Поэтому детям, особенно мальчикам, воспитывающимся в неполных семьях, не с кого брать пример. «Это же тяжело — ребенок не чувствует, не видит мужчину. Он страдает — он не понимает, как делать. Мама очень хорошая женщина, но она не знает психологию мальчика. Ему хочется пистолет рисовать, а не жаворонка», — отметил лидер ЛДПР.

Государственная политика по поддержке мужчин не обязательно должна основываться только на финансовых мерах. «Только деньги, все упор на деньги, деньги. Путевка льготная — тоже деньги. А помочь, чтобы поднять роль мужчины. Давайте фильмы сделаем, давайте какие-то беседы проводить. Давайте направлять на работу мужчин. Если поедет учить мужчина на село —давайте ему быстрее дадим подъемные, чем женщине», — убежден Владимир Жириновский. После армии мужчин без экзаменов должны зачислять в педвуз. «Никаких экзаменов, общежитие обязательно дать, стипендию — повышенную», —призывает лидер ЛДПР.

Кроме того, на работу в школы, по мнению Владимира Жириновского, надо направлять демобилизованных офицеров «Идет демобилизация офицеров, лет 40-45, 50, майор, капитан. Спокойно пойдет в школу. Но никто не зовет. Ни разу не было объявления — приглашаем в школу мужчин», — подчеркнул политик. Владимир Жириновский высказался также за увеличение числа кадетских и суворовских училищ в стране.

Одной из важных причин, умаляющих роль мужчины в современном обществе, лидер ЛДПР считает неадекватное влияние масс-медиа. «Может здесь еще и работа с женщинами должна быть — у нас женщина перестала относиться с уважением и просто по-женски к мужчине. Это тоже большая проблема, — говорит Владимир Жириновский. — Да. Посмотрите фильмы — везде женщина бьет мужчину, кричит на него. Он такой пришибленный, он молчит, он уходит из дома. Что мы делаем! Нет такого, чтобы мужчина герой, мужчина инженер, глава семьи, папа хороший, все хорошо. Что мы делаем — вся кинопродукция и любые фильмы, занижена роль мужчины. Специально делают, чтобы были упаднические настроения — папы нет, в кино все эпизоды, которые не радуют. Это все очень опасно».

В средней школе должны быть уроки для девочек домоводства, а для мальчиков отцовства, уверен Владимир Жириновский: «Мы можем готовить мальчика к статусу отца — 9-10 класс — что такое отец, глава семьи. Ведь женщина чаще хочет быть матерью, у мужчин редко такое чувство — я хочу стать отцом!». Тогда по мнению политика и женщины не будут оставаться в одиночестве с ребенком на руках.

Лидер ЛДПР высказался и по поводу очень важной, по его мнению, проблемы отцовского капитала. «Сейчас мы даем отцовский капитал в той семье, где брак зарегистрирован, папа с мамой, и рождается третий или четвертый ребенок. Давайте женщине дадим одинокой — она забеременела и не вышла замуж — ей давайте дадим первый капитал! Почему мы ей не даем?! Второго родит — второй капитал давайте ей! Ничего нет, закон не дает, даже пособия самые маленькие у женщины матери-одиночки. За что мы это делаем — мы же можем помочь!», — убежден Владимир Жириновский.

Что же касается издержек федерального бюджета на меры по поддержке мужчин, то политик заметил, они оправданы: «Извините, а сколько мы тратим сил потом на их лечение, на эти все разводы! Выдержит! Сейчас же мы даем отцовский капитал — это ведь еще больше! Мы даем материнский за второго ребенка, даем за третьего ипотечный и еще отцовский! Получается три пособия — 1,2 миллиона. Каждая выплата 450 тысячи — получается 1,5 миллиона. Если ипотека 10 миллионов — практически мы ему треть ипотеки можем погасить», — завершил мысль Владимир Жириновский.

