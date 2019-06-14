Жириновский призвал разобраться с электронными подписями

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал парламентариев навести порядок в использовании электронной подписи и пресечь многочисленные случаи мошенничества в незаконных сделках с недвижимостью. «Любой мошенник может вот сейчас вас лишить жилья — вы отобьетесь, но полгода будете бегать по судам, по прокуратурам, а в вашем доме будет жить другой человек. Вот что мы сделали!» — возмутился Владимир Жириновский.

«Неужели нельзя было предусмотреть с самого начала, что по вопросам недвижимости не должно быть никаких электронных подписей, подписи ставить на договорах купли-продажи обязательно у нотариуса, живьём, так сказать, обычной ручкой с синими чернилами», — поинтересовался у коллег Жириновский в ходе пленарного заседания Государственной Думы.

По мнению политика, принятый закон, позволяющий использовать электронные подписи, несовершенен, что является следствием недостаточного профессионализма депутатов Государственной Думы и экспертов парламента. «Сейчас внесут поправку, мы исправим, а где были все наши юристы?! Зато очень много артистов, спортсменов — замечательные люди... Даже мне не хватает знаний, а я заслуженный юрист России, даже мне, юристу, не хватает знаний! Мы должны подобрать высочайшего класса юристов, экономистов, социологов, которые все это знают», — отметил Владимир Жириновский.

Лидер ЛЛПР призвал депутатов законодательно защитить одиноких людей, которые часто становятся жертвами черных риэлторов. «Надо запретить любые сделки с недвижимостью с участием одиноких людей. С родственниками пусть придет к нотариусу, органы опеки пусть работают. Ну обманывают каждый день престарелых людей — а мы, депутаты, разрешили!», — отметил политик.

«Людей вышвыривают, увозят за сто километров в какие-то бараки, а потом мафия, криминал живёт в этих квартирах. Это опять мы с вами сделали! ЛДПР вносит законопроекты, с сентября 2017 года лежит законопроект в комитете по госстроительству, а людей вывозят далеко, за пределы хороших городов, в Тмутаракань. Вот вы сидите здесь, а у вас в комитетах лежат законопроекты!» — раскритиковал коллег Жириновский.

По его словам, в Госдуме находятся на рассмотрении 139 проектов законов от ЛДПР, внесённые за последние десять лет, и 27 проектов постановлений.

