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Жириновский дал урок истории у посольства Латвии

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Владимир Жириновский

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступая на недавнем митинге у посольства Латвийской республики в Москве посвятил свою речь истории взаимоотношений русского и латышского народов и дискриминации русского населения в Латвии. Жириновский напомнил, что через два года «мы будем отмечать 300-летие вхождения прибалтийских земель в состав российского государства». До поражения короля Карла XII эти земли по словам политика принадлежали Швеции, которая была одним из самых могущественных стран Европы, и «никакой Латвии и Эстонии не было». После окончания Северной войны эти территории на основании международных договоров законно вошли в состав Российской империи. Позднее большевики создали прибалтийские республики, которые «после октябрьской революции незаконно вышли из состава России, ибо никаких правовых оснований у них не было, грубо нарушив закон».

Руководитель ЛДПР считает, что в 1918 году «латышские стрелки выполнили свою предательскую функцию — незаконно помогли свергнуть правительство эсеров». Кроме того, «многие латыши служили в ЧК и отличались зверством — больше всего русских уничтожали латышские чекисты». «И после войны было очень много латышей, которые продолжали борьбу с нашей армией, с комсомольцами, с русскими», — отметил Владимир Жириновский.

По мнению политика «этим территориям выгодно находиться в составе большого государства, ибо порты Латвии они нужны только лишь для экспорта русской промышленности». Поэтому латыши «заинтересованы в том, чтобы жить в мире и согласии с Россией, не угнетать русских». Поскольку «русские там жили всегда и даже до вхождения этих земель в состав России». «А когда эти земли вошли в состав империи, то они вошли как многонациональные — отдельного латышского государства не было», — подчеркнул Владимир Жириновский. Русское население в Латвии по мнению лидера ЛДПР строило заводы, выпускало микроавтобусы и радиоприемники, а также развивали курорты Юрмалы. Но все равно внутри латыши «сохраняли враждебность, называли наших граждан оккупантами». Владимир Жириновский также заметил, что «латыши истребляли евреев хуже, жестче, чем немецкие фашисты. И сегодня в Латвии ежегодно устраивают парад ветеранов дивизии СС».

Лидер ЛДПР остановился на недавнем увольнении русскоязычного мэра Риги Нила Ушакова, которое он считает незаконным. «В Риге большинство людей говорят по-русски и он получил законное большинство избирателей и был избран. Но их это раздражало: как это — столица Латвии, а мэр русский. Это уже у них природная ненависть к русским. Вот они добились, что он был отстранен решением министра латышского правительства. Если бы он был латыш — так бы и работал. Этого нигде не происходит. В Лондоне уроженец Пакистана стал мэром огромного города Лондон — самого большого в мире из всех европейских столиц. А в Латвии, рядом с нами, русского мэра наоборот — убрали с этого поста. Потому что он русский».

Владимир Жириновский указал на то, что русские школы в Латвии закрывают регулярно: «При фашистской Германии русских школ было больше, чем сейчас, при нынешнем лжедемократическом правительстве Латвии». По мнению лидера ЛДПР немецкие ордена в средние века не разрешали латышам даже оставаться ночевать в прибалтийских городах, а «мы наоборот – им дали полную свободу. И латышских школ, университетов больше было в советской Латвии, да и в царской Латвии». По мнению Владимира Жириновского «никакая политическая, национальная или религоиозня идеология не может быть всемирной. Поэтому мы все должны бороться против фанатиков любого разлива», — подчеркнул лидер ЛДПР.

«Мы никогда не желали плохого латышам. Мы с удовольствием видели талантливых людей из латышей, — отметил Владимир Жириновский. — У них есть еще время одуматься, выйти из НАТО, заключить договора хорошие и мире, дружбе с Россией, прекратить закрывать русские школы, наоборот — открыть все, которые были закрыты. Снять любые ограничения с русского языка. Принести извинения нам всем за ту дискриминацию, которой подверглись русские последние 30 лет. Мы это не забудем и не простим. Но новая русская молодежь — она тоже против войны. Но не наши танки стоят на русско-латвийской границе, а натовские танки стоят».

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