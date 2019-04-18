ЛДПР поддержала продажу пива на стадионах

Член ЛДПР, депутат Госдумы Игорь Лебедев выступил в защиту продажи пива во время спортивных мероприятий. «Я всегда выступал за то, чтобы на стадионах продавалось пиво, и готов снова поддержать эту инициативу», — заявил он.

По словам Игоря Лебедева, основной довод противников продажи пива известен: спорт как путь к здоровому образу жизни и пиво несовместимы. «Ну да, вот только на моей памяти сливочное масло и растительное раза три менялись местами в списках очень полезных и очень вредных продуктов. Я же придерживаюсь давней истины, что все может стать ядом и все — лекарством, главный вопрос в дозировке», — отметил депутат. И напомнил, что в большинстве стран мира пиво продается на стадионах.

Лебедев считает, что продажа пива во время спортивных соревнований на стадионах не только не вредна, но даже имеет ряд очевидных плюсов. «Во-первых, если мы разрешим пивным компаниям продавать свою продукцию на стадионах, они должны будут перечислять деньги на развитие футбола в целом и на содержание конкретных спортивных арен. В городах, где нет выступающих в премьер-лигах команд, ситуация с содержанием стадионов просто катастрофическая. В местных бюджетах денег нет, и взяться им неоткуда. Поэтому спонсорство со стороны пивных компаний может без малейшего преувеличения спасти спортивные объекты, которые иначе могут просто со временем разрушиться», — уверен депутат.

Еще один плюс продажи пива, по его словам — это дополнительные налоги в бюджет. А если учесть, что к пиву люди обычно берут закуску — сосиски, колбаски и так далее, то это уже развитие малого бизнеса, новые рабочие места и опять-таки увеличение налогооблагаемой базы.

По мнению Лебедева, продажа пива может увеличить посещаемость стадионов. При этом, по его словам, «Чемпионат мира доказал, что культура употребления пива в нашей стране сформировалась, люди пьют не чтобы “напиться и забыться”, а вполне умеренно и аккуратно». Это, по мнению депутата означает, что ограничения бессмысленны с точки зрения охраны здоровья и вредны с точки зрения развития футбола.

В сентябре прошлого года 20 сентября министр спорта России Павел Колобков заявил, что пиво может вернуться на российские стадионы в ближайшее время.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует на территории России с 1 января 2005 года. В качестве исключения он был снят на время проведения в стране чемпионата мира 2018 года.