В РФС выступили за возвращение пива на стадионы

В Российском футбольном союзе (РФС) считают, что продажа пива на стадионах улучшит посещаемость матчей. Об этом заявил вице-президент организации Сергей Анохин, его слова приводит «Р-Спорт».

«Надеемся, что разрешат продавать пиво на стадионах и ситуация с посещением улучшится. Мы принимаем, что это можно и нужно сделать. У нас есть опыт продажи пива на стадионах во время чемпионата мира, никаких эксцессов не было. Я за продажу. Любые дополнительные доходы в рамках разумного для футбола необходимы», — сказал Анохин.

20 июля глава Татарстана Рустам Минниханов попросил президента России Владимира Путина разрешить продавать пиво на стадионах. Чиновник отметил, что напиток пользуется популярностью у болельщиков. Путин пообещал рассмотреть этот вопрос.

Во время чемпионата мира-2018 на стадионах и в фан-зонах продавалось пиво. Запрет на его продажу на спортивных объектах и мероприятиях действует в России с 1 января 2005 года. Реализация напитка во время мирового первенства стала возможна благодаря подписанному Путиным в 2013 году закону, разрешающему Международной федерации футбола (ФИФА) и ее партнерам продавать алкоголь в местах мероприятий турнира.

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