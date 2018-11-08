Россиян признали созревшими для возвращения пива на стадионы

Член совета Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Сорокин положительно высказался относительно возможного возобновления продажи пива на российских стадионах. Его слова приводит газета «Известия».

«Мое личное мнение — пиво на стадионе никому не повредит, а только усилит экономику футбола. Наше общество созрело для возвращения пива на спортивные объекты», — убежден Сорокин. Он также допустил, что отсутствие пива на стадионах может подтолкнуть болельщиков к тому, чтобы привести себя «в иное состояние» до посещения спортивной арены.

20 сентября министр спорта России Павел Колобков заявил, что пиво может вернуться на российские стадионы в ближайшее время. «Вопрос непростой, но мы точно подготовим предложение, которое будет удовлетворять интересы всех заинтересованных сторон и пойдет на благо всего российского спорта, не только футбола. Ведь если запрет на продажу пива будет снят, то оно будет продаваться и на других спортивных объектах», — заявил Колобков.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует на территории России с 1 января 2005 года. В качестве исключения он был снят на время проведения в стране чемпионата мира 2018 года.

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