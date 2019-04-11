Жириновский дал дорогу молодым

В Иркутской области прошла инаугурация нового мэра города Усть-Илимск 28-летней домохозяйки Анны Щекиной. Представительница партии ЛДПР набрала 44 процентов голосов избирателей на прошедших 24 марта выборах. По мнению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, ничего удивительного в этой победе нет.

«Почему многие обращают внимание на ЛДПР — потому что мы не являемся радикальной партией, мы многие конструктивные предложения власти поддерживаем, благодаря нам работает Конституция. Мы поддержали федеральный бюджет, потому что некоторые правильные расходные статьи были увеличены. Поэтому избиратели видят, что есть такая спокойная вразумительная патриотическая партия — ЛДПР», — отметил политик. «И нас это радует, поскольку благодаря этому в европейской части страны Смоленская и Владимирская области — наши, в Хабаровске на губернаторских выборах — наш победитель, теперь вот и в Иркутской области появился наш мэр. При полностью свободных выборах мы могли бы иметь уже треть губернаторского корпуса в стране и десятки мэров», — утверждает лидер ЛДПР.

По его словам, левые силы исторически не имели никакого особого влияния на севере Иркутской области, потому что «туда и царь ссылал, и советская власть ссылала заключенных».

Лидер ЛДПР также напомнил о том, что его партия уже давно предлагает снизить нижний возрастной ценз для губернаторов. «Посмотрите, у нас уже давно есть губернаторы 30-летние — Ямал, а до того Калининградская область. Поэтому молодой возраст уже давно перестал быть препятствием для успешной работы. Давайте больше и чаще их выдвигать на руководящие посты! Я бы вообще снял нижние возрастные ограничения — почему человек в 29 лет не может быть губернатором? А то вон некоторые в 60 лет начинают губернаторствовать, а толку от них мало», — отметил Жириновский.

Политик подчеркнул, что именно ЛДПР первой сделала ставку на молодежь: «Сегодня средний возраст депутатов фракции — тридцать семь лет». «А все остальные и шестьдесят, и семьдесят лет. Мы это делаем специально. С возрастом людям становится тяжело быть легкими на подъем. А молодые не спрашивают — если надо, то он взял и поехал уже туда, куда надо. А некоторых других, более возрастных я, бывает, уговариваю по 3-4 месяца — надо поехать, надо быть там, где твои избиратели, что ты сидишь в Москве!» — заявил Жириновский.