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Жириновский давно пытался забрать Крым

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о том, что его партия с самого дня создания 31 марта 1990 года выступала за возвращение Крыма в состав Российской Федерации.

«Ровно 29 лет назад, 14 марта 1990 года в СССР свершилось великое событие — была отменена статья 6 Конституции о руководящей роли КПСС и страна перешла к демократии и многопартийности. Всего лишь через две недели после этого судьбоносного решения, 31 марта 1990 года мы с единомышленниками провели первый в советской истории легальный съезд альтернативной КПСС партии, которую назвали ЛДПСС. К нам тогда прибежали все камеры мира! Только отменили монополию одной партии и сразу появилась вторая! Это была великая весна 1990 года, когда еще оставался последний шанс спасти великий и могучий Советский Союз», — вспоминает Владимир Жириновский.

По словам политика, прямым доказательство того, что только ЛДПР занималась возвращением Крыма является то, что он находится в украинских «черных списках» еще с 1990 года. «Через год буду отмечать юбилей: 30 лет назад власти Украины впервые запретили мне въезд в страну, потому что я всегда критиковал государственное устройство Украины», — рассказал Жириновский.

Лидер ЛДПР также подчеркнул, что в 2014 году, когда крымчане заявили о намерении добиваться независимости от Украины и вхождения в состав России он «одним из первых российских политиков приехал в Крым, чтобы поддержать людей, потом что Крым — наш, и точка!».

Республика Крым и город федерального значения Севастополь вошли в состав Российской Федерации по итогам проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором более 95 процентов проголосовавших поддержали такое решение. Украина продолжает считать полуостров своей территорией.

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