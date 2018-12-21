Жириновский предложил перенести Единый день голосования на апрель

Выборы в России требуют совершенствования, им не хватает положительных эмоций. Такое мнение высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, предложив перенести Единый день голосования на апрель, сообщили в пресс-службе партии.

По словам Жириновского, сейчас «люди чувствуют, что их заставили проголосовать, надавили, не оставили вариантов». При этом, считает лидер ЛДПР, у политиков, выставляющих свои кандидатуры на голосование, также нет понимания, что выборы — это не война до последнего патрона, а политическое состязание. Главный его итог в том, чтобы удовлетворить граждан, считает Жириновский.

«Представители партии власти идут на выборы как самовыдвиженцы, почти нигде не улыбаются после выборов, не радуются своей победе. Оппоненты никогда не поздравляют их с победой, хотя это принято во многих других демократических странах», — констатировал политик.

В качестве примера он привел выборы в Приморье. «Вот в Приморье Кожемяко занял первое место на выборах губернатора — я специально не говорю, что победил, потому что не юристы должны определять победу на выборах, а настроения в обществе после голосования. А если бы жители Приморья были рады его избранию — они все ехали бы утром в понедельник на работу радостными, а они хмурые. Никто не бросился отмечать победу Кожемяко, никто не спешит его поздравлять», — сообщил глава ЛДПР.

Он считает, что в России должна быть создана такая избирательная система, чтобы политические силы, независимо от их идеологии, научились «искренне радоваться не только своим успехам на выборах, но и победам наших оппонентов, если она действительно удовлетворяет граждан». Люди, по его словам, должны ощущать, что спокойно избрали главу или депутатов, и никого им не навязали, ни к чему не принудили.

Начать изменения, по словам Жириновского, можно с переноса Единого дня голосования на последний понедельник апреля. Весной, отметил политик, «улучшается погода, у граждан лучше настроение, а в будний день они охотнее проголосуют по пути на работу, в перерыв или по дороге домой». Выборы в сентябре, по его словам, «ни туда ни сюда». «Все лето половина страны не может отдохнуть из-за предстоящих выборов: депутаты, чиновники, администрации, ФСБ. А люди в первой половине сентября все равно еще на дачах», — пояснил свое предложение глава ЛДПР.