Россия
 
Последние новости
Россияне оказались безразличны к митингам
Лидер Sex Pistols объяснил причину самоубийства вокалиста The Prodigy
Россиянин пролез на железнодорожную платформу с коляской и прослыл «папой года»
Двухметровая акула почти лишила руки помогавшего ей рыбака
Россияне признались в любви к мату и безразличию к блату
Создатель ДНР пришел в ужас из-за беспредела в республике
Привязанный к дереву шарпей ждал хозяина и пропал 
Строитель стадионов для ЧМ-2018 обманул сотни рабочих и сбежал в Европу
Российский хоккеист ужаснулся американским гетто и бегающим по пляжу геям
Новости партнеров

Скандальный министр объяснил свое изгнание из Госдумы

Перейти в «Мою Ленту»
Максим Орешкин

Эмоциональная реакция председателя Госдумы Вячеслава Володина на выступление главы Минэкономразвития Максима Орешкина в ходе «правительственного часа» в нижней палате парламента могла быть связана с масштабностью задач, которые необходимо решать российским властям. Такое мнение высказал сам Орешкин, его в среду, 6 марта цитирует РБК.

По словам министра, в ходе своего выступления он отметил «не очень хорошие показатели по динамике» экономического развития России. В частности, Орешкин заявил о замедлении роста ВВП до 0,7 процента в январе, уточнив, что это связано с тем, как реализуются национальные проекты в стране, и тем, как по ним расходуются средства.

«Вот эту проблематику я в своем выступлении озвучил, и Вячеслав Викторович был эмоционален именно потому, что это действительно серьезный вопрос, касающийся всей страны и ее развития», — пояснил глава Минэкономразвития.

Ранее 6 марта Володин прервал выступление Орешкина в Госдуме, так как министр, по его мнению, не смог раскрыть темы, интересующие депутатов. Спикер нижней палаты парламента призвал уйти от общих рассуждений и попросил главу Минэкономразвития ответить на вопросы о реализации нацпроектов и темпах экономического развития. «Правительственный час» с чиновником было решено перенести, он может состояться в конце марта или начале апреля.

По словам лидера ЛДПР Владимира Жириновского, Госдума отказалась слушать министра впервые за 30 лет (Госдума первого созыва начала свою работу в 1993 году — прим. «Ленты.ру»). В Кремле произошедшее назвали «рабочим процессом».

4 марта Орешкин, отвечая на вопросы слушателей академии журналистики «Коммерсанта», заявил, что любому управленцу была бы интересна работа президента. Позже он написал в социальных сетях, что до уровня президента ему «как до Луны».

В конце ноября 2018 года большой резонанс вызвало решение Орешкина назначить руководителем Кадастровой палаты уроженца Таджикистана Парвиза Тухтасунова, который восемь лет нигде не работал, а до этого два года был медбратом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Орешкин объяснил эмоции Володина на правительственном часе в Госдуме
Сорванное выступление скандального министра в Думе оказалось «первым за 30 лет»
Кремль отреагировал на изгнание скандального министра из Госдумы
Скандального министра прогнали с трибуны Госдумы
Другие материалы рубрики
Россия00:01 5 марта

«Психопатов на зоне — половина. Они не контролируют себя»

Без лекарств и надежды на спасение: с чем россияне сталкиваются в тюрьме
17:16 4 марта

Муфтий предсказал резкий рост числа мусульман в России

17:06Сегодня

Россиянин пролез на железнодорожную платформу с коляской и прослыл «папой года»

17:01 4 марта

Путин вывел Россию из ракетного договора

Россия00:02 4 марта

«Человек увидел женщину в нижнем белье и оскорбился»

Почему радикалы наводят в Дагестане свои порядки и никого не боятся
16:18Сегодня

Путин запретил военным пользоваться гаджетами и общаться с журналистами

16:44Сегодня

Россияне признались в любви к мату и безразличию к блату

15:16Сегодня

Главная защитница семейных ценностей в Думе предложила лечить геев

Россия00:01 2 марта

«Немецкая мафия гналась за нами, и нас могли убить»

Семья немцев переехала в Россию и пугает всех жестокой загнивающей Европой
15:52Сегодня

Путин подписал закон о паллиативной помощи

11:37 3 марта

Названы основные психические заболевания россиян

14:16Сегодня

Российские полицейские объяснили мечту о дорогах без женщин

Россия
«Психопатов на зоне — половина. Они не контролируют себя»
Без лекарств и надежды на спасение: с чем россияне сталкиваются в тюрьме
«Человек увидел женщину в нижнем белье и оскорбился»
Почему радикалы наводят в Дагестане свои порядки и никого не боятся
«Немецкая мафия гналась за нами, и нас могли убить»
Семья немцев переехала в Россию и пугает всех жестокой загнивающей Европой
Москва на капремонте
Что принесет масштабная программа жителям города
Скандальный министр объяснил свое изгнание из Госдумы
Россиянин пролез на железнодорожную платформу с коляской и прослыл «папой года»
Путин запретил военным пользоваться гаджетами и общаться с журналистами
Все материалы
Мир
Владимир Путин и Синдзо Абэ«Отдадите Курилы — получите изоляцию»
Россия хочет поучаствовать в разделе Азии. Но конкуренция с Японией и Китаем будет жесткой
Прятавшегося четыре года россиянина арестовали в Таиланде
Ряженых индейцами детей сочли оскорбительными
Черногория решила повоевать в Ираке
«Расизм, нацисты и бандитский разгул»
 
Ким Чен Ын и Дональд ТрампДональд Трамп и Ким Чен Ын не договорились
Северная Корея останется под санкциями, судьба переговоров под угрозой
Россия обвинила США в срыве помощи умирающим сирийцам
Все материалы
Бывший СССР
«Все равно где воевать, лишь бы против русских»
Украинские националисты хотели убивать россиян. Они готовились к этому в Абхазии и Чечне
An Azeri helps his compatriot, injured during the recent fighting with Armenians, to get the helicopter in the town of Fizully (20 mk. from Iran border) August 7. About 12 percent of Azerbaijan's territories, including Nagorno-Karabakh, is under Armenian occupation - PBEAHUNJNDC«Азербайджанцы думали, что с нами можно шутить»
Войсковая операция или геноцид. Что известно о самом страшном эпизоде карабахской войны
Нил УшаковСолнцеликий Нил
Мэр Риги защищал русских, но погряз в коррупции. Теперь он ищет спасение в Европе
Дочь первого президента Узбекистана задержали в Ташкенте
Кириллу Вышинскому предъявили обвинения и собрались этапировать его в Киев
Лукашенко собрался налаживать отношения с НАТО
Россию признали главной террористической угрозой Украине
Все материалы
Экономика
В активном поиске
США и Европа нашли способ заманить лучших специалистов. России есть чему поучиться
ЦБ решил обанкротить заемщиков «Югры»
Россия выбилась в мировые лидеры по числу богачей
Исчезнувший под Петербургом газопровод за миллиарды рублей решили поискать
Новые санкции США ударят по газовой отрасли России
У россиян стало меньше денег
Рублю предсказали новый обвал
Все материалы
Силовые структуры
Шабтай Калманович (слева) и глава ювелирной фирмы «Лукас» Карл Шахнис«Был хитрым — из тех, кто свое не упустит»
Этого бизнесмена 90-х считали агентом КГБ и убийцей Япончика. Его смерть остается тайной
Осторожно! Токсично!
Как коррупция разъедает фармацевтическую отрасль
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Строитель стадионов для ЧМ-2018 обманул сотни рабочих и сбежал в Европу
Российский участковый оказался серийным убийцей
Таджикскому авторитету предъявили обвинения в четырех убийствах
Беременную дочь Марианны Максимовской задержали с героином
Все материалы
Наука и техника
«В России никогда не любили своих правителей»
Эту царицу считают всероссийской кровавой барыней. Но она могла дать нашей стране свободу
SpaceX Илона Маска запустила замену «Союзу»
Скоро США перестанут зависеть от России в космосе
«Многие считали, что мы занимаемся безнадежным делом»
Жизнь, достижения и наследие нобелевского лауреата Жореса Алферова
Назван первый носитель оружия «Судного дня»
«Роскосмос» захотел ядерный ракетоплан
Япония обстреляла астероид в космосе
У ядерного «Буревестника» нашли проблему
Все материалы
Спорт
Алексей Олейник«Вошел в клетку — и никуда не денешься. Выживай»
Боец Алексей Олейник о первых турнирах российского MMA, кровавых боях и жести 90-х
Чемпион UFC нацелился на Нурмагомедова
Александра Емельяненко оставили под арестом
Назван лучший российский футболист в истории Лиги чемпионов
Отобравший клюшку у канадского хоккеиста на Универсиаде исправился
Игра в Кости
Лучший боец мира на вершине, Дагестанский Дракон еще ближе к титулу: UFC 235
Боец UFC поведал о смертельных угрозах со стороны менеджера Нурмагомедова
Все материалы
Культура
«Серебряков четверть века капал мне на мозги»
Создатель «Ассы» не снимал кино 25 лет: Сергей Ливнев возвращается с новым фильмом
«Я — та сука, которую ты ненавидел»
Вокалист The Prodigy покончил с собой. Ему было 49 лет
Озабоченная помощь
Слепаков, Хлебников и другие: один из лучших русских сериалов 2010-х снова в моде
Лидер Sex Pistols объяснил причину самоубийства вокалиста The Prodigy
В Канаде отказались от музыки Майкла Джексона после фильма о растлении детей
Бодров-старший ответил на заявление Барецкого о съемках фильма «Брат-3»
Перед смертью вокалист The Prodigy умолял жену вернуться
Все материалы
Интернет и СМИ
Прощай, оружие!
Легендарный фотограф ненавидел войну и показал ее худшую сторону
«Я работаю на людей, а не на полицию»
Известной журналистке угрожают тюрьмой и советуют уйти по-хорошему. Ей 12 лет
«Бог знает, как я все еще жив»
Противники прививок наводняют интернет смертельно опасными призывами. Соцсети им помогают
Новобрачные решили устроить свадьбу без еды и разозлили гостью
Участник «Кто хочет стать миллионером?» впервые за долгое время дошел до финала
ГИБДД помечтала о дороге без женщин
Побывавший у Дудя украинский журналист рассказал об угрозах в свой адрес
Все материалы
Ценности
Райский сад, Хищник и прощание с Лагерфельдом
Главные события Недели моды в Париже
Первая супермодель СССР
Эта россиянка была музой Лагерфельда и Сен-Лорана, а умерла в бедности и одиночестве
Положение обязывает
Как беременность изменила привычки и гардероб Меган Маркл
Раскрыта важность внешнего вида при устройстве на работу
Причиной богатства самой молодой миллиардерши назвали секс-видео Ким Кардашьян
Названы главные любители вина в России
Европейцам показали золотой «Кортеж» Путина
Все материалы
Путешествия
В гости к лепреконам
Пьяные ирландцы, травка и заповедники. Чем заняться в Дублине
«Выпиваем шнапса и летим по темному склону»
Ешь, пей и катайся. Зачем ехать в Тироль
Золотая трещина
Американцы прогнали индейцев и начали зарабатывать на самом знаменитом каньоне мира
Россиянин в Израиле искупался в море и умер
Сердобольный пилот заказал пиццу застрявшим на борту пассажирам
Российская туристка упала с балкона и разбилась насмерть в Таиланде
Российский музей вошел в список лучших достопримечательностей мира
Все материалы
Из жизни
«Я зарабатывала проституцией, чтобы хоть как-то выжить»
Их насилуют, убивают и травят. На стороне трансгендеров — закон, но не фавелы
Взрыв из прошлого
Эти люди очнулись в будущем. Их память стерла десятки лет жизни
«Почему я должна возвращаться домой к пылесосу?»
Эти старики отказались доживать последние годы на скучной пенсии. И ушли в полный отрыв
Лев растерзал зашедшего к нему в клетку хозяина
Пес спас семью от ядовитой змеи ценой своей жизни
Россиянин потратил 160 рублей и стал миллионером
Кот-клептоман своровал деньги и принес их хозяйке
Все материалы
Главные автомобили Женевского моторшоу
Серийные новинки самого важного автосалона года
Женева-2019
Прямой репортаж с Женевского автосалона: день первый
Таким будет будущий Nissan Qashqai
Знакомимся с электрическим концепт-каром Nissan IMq
Неизвестные пикапы
Как бы выглядели фермерские лошадки на базе малолитражек и суперкаров?
Hyundai показал, какой будет новая Sonata
Toyota привезет в Россию 22 новых «Супры»
Mitsubishi показала прообраз Outlander следующего поколения
Все материалы
Дом
«Миф о дорогой ипотеке делает ее недоступной»
Почему кредит на жилье лучше бесплатных квартир в СССР
«Если еще раз сюда придешь, мы позвоним в полицию»
Россиянке повезло найти бесплатное жилье. Но хозяева обвинили ее в воровстве
Маленькие мои
Коммуналки снова в моде. Их владельцы сдают комнаты и зарабатывают миллионы
Назван лауреат Притцкеровской премии 2019 года
Трехлитровая банка с водой спровоцировала пожар в квартире россиянки
Упавший с крыши снег оставил мэра российского города без машины
Апартаменты в «Москва-Сити» подешевели в два раза
Все материалы