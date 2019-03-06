Скандальный министр объяснил свое изгнание из Госдумы

Эмоциональная реакция председателя Госдумы Вячеслава Володина на выступление главы Минэкономразвития Максима Орешкина в ходе «правительственного часа» в нижней палате парламента могла быть связана с масштабностью задач, которые необходимо решать российским властям. Такое мнение высказал сам Орешкин, его в среду, 6 марта цитирует РБК.

По словам министра, в ходе своего выступления он отметил «не очень хорошие показатели по динамике» экономического развития России. В частности, Орешкин заявил о замедлении роста ВВП до 0,7 процента в январе, уточнив, что это связано с тем, как реализуются национальные проекты в стране, и тем, как по ним расходуются средства.

«Вот эту проблематику я в своем выступлении озвучил, и Вячеслав Викторович был эмоционален именно потому, что это действительно серьезный вопрос, касающийся всей страны и ее развития», — пояснил глава Минэкономразвития.

Ранее 6 марта Володин прервал выступление Орешкина в Госдуме, так как министр, по его мнению, не смог раскрыть темы, интересующие депутатов. Спикер нижней палаты парламента призвал уйти от общих рассуждений и попросил главу Минэкономразвития ответить на вопросы о реализации нацпроектов и темпах экономического развития. «Правительственный час» с чиновником было решено перенести, он может состояться в конце марта или начале апреля.

По словам лидера ЛДПР Владимира Жириновского, Госдума отказалась слушать министра впервые за 30 лет (Госдума первого созыва начала свою работу в 1993 году — прим. «Ленты.ру»). В Кремле произошедшее назвали «рабочим процессом».

4 марта Орешкин, отвечая на вопросы слушателей академии журналистики «Коммерсанта», заявил, что любому управленцу была бы интересна работа президента. Позже он написал в социальных сетях, что до уровня президента ему «как до Луны».

В конце ноября 2018 года большой резонанс вызвало решение Орешкина назначить руководителем Кадастровой палаты уроженца Таджикистана Парвиза Тухтасунова, который восемь лет нигде не работал, а до этого два года был медбратом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!