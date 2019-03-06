Скандального министра прогнали с трибуны Госдумы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прервал выступление министра экономического развития России Максима Орешкина, передает «Интерфакс».

Володин предложил перенести «правительственный час» с участием Орешкина, поскольку, по мнению спикера, министр не смог раскрыть тему обсуждения. Все фракции Госдумы поддержали предложение.

«Разговор будет продолжен позже», — заявил Володин. «Правительственный час» может состояться в конце марта и начале апреля.

Спикер призвал «уйти от общих рассуждений» и предложил министру ответить на вопросы, действительно интересующие депутатов: о темпах развития экономики и реализации нацпроектов.

Материалы по теме Дорогая бедность Неравенство уничтожает мировую экономику. Этот ученый знает, как его победить

По мнению Володина, говорить об успехах с думской трибуны не стоит. «Успехи будут», когда экономический рост составит не менее 3 процентов в год, сейчас же прогноз на 2019-й — 1,3 процента. За это отвечает прежде всего министр экономического развития, отметил депутат. «Если мы не готовы к такому вопросу, нам лучше перенести его обсуждение», — сказал Володин.

Спикер нижней палаты также заявил Орешкину, что выступление министра в парламенте проходит один раз в год, и неправильно сводить его к обсуждению малого и среднего бизнеса, передает РИА Новости.

«В первую очередь хотелось бы поговорить о реализации национальных проектов и госпрограмм», — отметил Володин.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что выступление министра в Госдуме прервали впервые за 20 лет.

4 марта Орешкин, отвечая на вопросы слушателей академии журналистики «Коммерсанта», заявил, что любому управленцу была бы интересна работа президента. Позже он написал в социальных сетях, что до уровня президента ему «как до Луны».

В конце ноября большой резонанс вызвало решение Орешкина назначить руководителем Кадастровой палаты уроженца Таджикистана Парвиза Тухтасунова, который восемь лет нигде не работал, а до этого два года был медбратом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!