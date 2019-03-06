Сорванное выступление скандального министра в Думе оказалось первым за 30 лет

Госдума впервые за 30 лет отказалась слушать выступление министра. Об этом рассказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя прерванный доклад Максима Орешкина. Его слова приводит ТАСС.

«Не надо говорить про каких-то помощников. Министр все должен знать, это главное должностное лицо, он должен все знать по своей отрасли», — подчеркнул он. По мнению Жириновского, министру экономического развития России необходимо внимательнее слушать зал.

Выступление Орешкина, о котором идет речь, прошло ранее в среду, 6 марта. Министр представлял отчет в рамках правительственного часа, но его прервал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он призвал уйти от общих рассуждений и попросил Орешкина ответить на вопросы о реализации нацпроектов и темпах экономического развития. В итоге обсуждение перенесли, а министру посоветовали лучше подготовиться.

В Кремле случившееся назвали «рабочим процессом».

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