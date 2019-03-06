Кремль отреагировал на изгнание скандального министра из Госдумы

Решение спикера Госдумы Вячеслава Володина прервать выступление министра экономического развития Максима Орешкина и перенести «правительственный час» с его участием — это «рабочий процесс», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом в среду, 6 марта, сообщает «Интерфакс».

На вопрос, как в Кремле оценивают данный инцидент, и может ли Орешкин быть привлечен к дисциплинарной ответственности, Песков ответил, что «эти вопросы в первую очередь можно адресовать Думе и в кабинет министров».

«Мы не имели возможности смотреть это непосредственно в прямом эфире», — отметил пресс-секретарь Владимира Путина. «Конечно же, требования [к министрам] высокие. Очень сложная субстанция — нацпроекты, там требуется конкретика», —подчеркнул официальный представитель российского лидера.

В среду, 6 марта, Максим Орешкин выступал в нижней палате парламента в рамках «правительственного часа». Володин остановил выступление министра и предложил перенести его, поскольку глава Минэкономразвития не смог раскрыть темы, интересующие депутатов. Спикер Госдумы предложил Орешкину уйти от общих рассуждений и ответить на вопросы о реализации нацпроектов и темпах экономического развития. «Правительственный час» с Орешкиным может состояться в конце марта или начале апреля.

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