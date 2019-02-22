В Кремле опровергли управленческий кризис на фоне «дела Арашукова»

В Кремле не считают критической ситуацию с управлением в Карачаево-Черкесии на фоне судебного разбирательства над сенатором от республики Рауфом Арашуковым. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости в пятницу, 22 февраля.

«Что там может быть критического?» — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

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Комментируя расследование дела сенатора, пресс-секретарь главы государства отметил, что идет планомерная работа, «никакая не кампанейщина».

Представитель Кремля подчеркнул, что не может оценить результаты расследования деятельности еще одного клана — Каитовых, которые несколько лет назад были осуждены за незаконный контроль над энергосистемой региона. Журналисты указали эту уголовную историю в качестве еще одного примера, якобы говорящего о кризисе в управленческой системе Карачаево-Черкесии. Песков пояснил, что не обладает «квалифицированной информацией на этот счет».

Арашуков был задержан утром 30 января в зале заседаний Совета Федерации. Он обвиняется в организации убийств, давлении на свидетеля, участии в преступном сообществе. 32-летний подсудимый — самый молодой член верхней палаты парламента — отрицает свою вину. В настоящий момент он продолжает числиться в членах Совфеда.

Его отец также является фигурантом уголовного дела. Следствие считает советника главы компании «Газпром Межрегионгаз» Рауля Арашукова создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей.

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