Адвокат Арашукова разъяснила его просьбу о переводчике

Адвокат арестованного сенатора Рауфа Арашукова опровергла его слова о плохом владении русским языком и просьбу предоставить переводчика. Анна Ставицкая написала в Facebook, что член Совфеда понимает речь, и следователь отметил это в протоколе допроса. Снимок документа юрист прикрепила к посту.

«На самом деле Арашуков не просил предоставить переводчика, напротив, заявил следователю о том, что в переводчике не нуждается. (...) Переводчика навязал сам следователь!» — отметила она.

Как пояснила адвокат, сенатор в суде заявлял, что ему непонятно обвинение — и он его не признает, передает РБК. Кроме того, Арашуков воспользовался правом не давать показания, но о владении языком не говорил.

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Ставицкая добавила, что слухи о 6 классах образования Арашукова — неправда. По ее данным, он закончил Ставропольский государственный университет.

Ранее Арашуков пожаловался на отсутствие горячей воды в камере и на то, что его посадили с осужденным за терроризм.

Члена Совфеда задержали на заседании верхней палаты парламента 30 января. Он обвиняется в организации двух убийств и преступного сообщества. Позже задержали его отца — советника гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова.

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