Сенатор Арашуков пожаловался на сокамерника-террориста

Арестованный по делу об убийствах и участии в преступном сообществе сенатор Рауф Арашуков пожаловался на то, что в СИЗО «Лефортово» его поместили в одной камере с осужденным за терроризм. Как отмечает «Интерфакс», соответствующее заявление Арашуков сделал на заседании Мосгорсуда.

«Я оказался в камере с уже осужденным на 18 лет по 205-й статье — по терроризму. С террористом поселили. Действующего члена Совета Федерации! Где такое возможно, что происходит вообще?» — сказал сенатор.

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) отметили, что осужденного за терроризм сокамерника Арашукова переведут в другую камеру после вступления его приговора в силу. В ведомстве объяснили, что Арашукову и его сокамернику предъявлено обвинение по одной и той же статье, а потому их совместное содержание не противоречит закону.

Ранее 7 февраля Арашуков заявил в Мосгорсуде, что заранее знал о планирующемся задержании. Все заявления на заседании суда сенатор, который ранее пожаловался на плохое владение русским языком, сделал без помощи переводчика.

Члена Совфеда задержали в ходе заседания верхней палаты парламента 30 января. Он обвиняется в организации двух убийств и преступного сообщества. Позже был задержан его отец — советник гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков.

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