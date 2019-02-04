Сенатор Арашуков начал есть тюремную еду

Сенатор Рауф Арашуков, арестованный по обвинению в двух убийствах, начал питаться приготовленной в СИЗО едой, хотя утверждал, что не станет этого делать. Родные пока не передавали ему продуктов. Об этом в понедельник, 4 февраля, рассказал член Общественной наблюдательной комиссии, журналист «Известий» Борис Клин.

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Арашуков пьет чай и ест первое. Он не может купить что-то в тюремном магазине, так как у него нет денег на личном счету — родственники еще не переводили средства. Кроме того, к сенатору пока не пускают адвоката.

По словам Клина, комнат для встреч с юристами в СИЗО не хватает. «Время посещения защитники разыгрывают по жребию», — пояснил он.

В то же время отец члена Совфеда Рауль Арашуков на условия содержания в изоляторе не жалуется. Он утверждает, что его «даже дома так вкусно не кормили». Сейчас «газовый король» находится один в двухместной камере.

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Следственный комитет России обвинил члена Совета Федерации от КЧР Рауфа Арашукова в двух убийствах, совершенных в 2010 году: зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.

Сенатора задержали 30 января в Совфеде. Его отец — советник гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков, по данным Следственного комитета, создал преступное сообщество, с 2002 года похитившее газа на 31 миллиард рублей.

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