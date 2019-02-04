Силовые структуры
 
Последние новости
В России обвинили Японию в подрыве отношений из-за ракетного договора
Франция признала Гуайдо временным президентом Венесуэлы
Представлено изображение первого российского гиперзвукового космического дрона
В сети отказались издеваться над «русским в депрессии» и вернули его к жизни
«Цапка»-крабоеда перевели из колонии в СИЗО
В российских магазинах раскрыли обман с ГОСТом
«Манчестер Юнайтед» пригласил юного россиянина в Англию и оказался в восторге
Военкомат решил сэкономить на семье погибшего в Сирии летчика
Стало известно о расправах «газового короля» Кавказа
Новости партнеров

На Кавказе задумали отомстить обидчикам клана Арашуковых

Перейти в «Мою Ленту»

В Карачаево-Черкесии сохраняется влияние семьи Арашуковых на местную элиту. Об этом «Ленте.ру» заявил высокопоставленный источник в руководстве республики.

По его словам, после ареста Арашуковых многие граждане пытаются подать на них заявления в правоохранительные органы, но им отказывают.

«Один из районных прокуроров и начальник полиции — ставленники Арашуковых — открыто говорят, что мы все порешаем и их отмажем и еще покажем кузькину мать тем, кто их засадил», — отмечает он.

Высокопоставленный источник также прокомментировал «Ленте.ру» вызывающее поведение Арашукова-младшего в суде, где он улыбался, обвинения воспринял спокойно, а на вопросы судьи отвечал сидя, хотя полагается вставать.

«Это кажущееся спокойствие, просто он не знает, как ему вести себя. Он с детства не знал слова "нет" вообще. У него очень тяжелое детство было: не было игрушек, все было настоящее (оружие, машины). Последние полтора месяца ходила информация из его окружения, что Арашуков готовит загранпаспорт, чтобы в случае чего соскочить», — рассказал собеседник.

Он добавил, что Рауль Арашуков начал строить свою газовую империю с 90-х годов, назначая своих людей на посты в компании «Межрегионгаза», продающей топливо по всему Северному Кавказу, за исключением Чечни.

«У каждого есть планы, которые они по этим схемам [хищения газа] отрабатывают. Это [хищение газа] не только в республике было, тут и Осетия, и Дагестан. Везде были его ставленники. И сумма похищенного [31 миллиард рублей] абсолютно не завышенная, судя по тому, как они великолепно жили», — отмечает источник, добавляя, что семья Арашуковых владеет спа-отелем «Адиюх-Пэлас», домом в центре Ставрополя, дачей в Ессентуках. Также у клана есть дома в Черкесске, квартиры в Москве и Дубае, дом в подмосковной Барвихе.

Следственный комитет России обвинил члена Совета Федерации от КЧР Рауфа Арашукова в двух убийствах, совершенных в 2010 году: зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.

Сенатора задержали 30 января в Совфеде. Его отец — советник гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков, по данным Следственного комитета, создал преступное сообщество, с 2002 года похитившее газа на 31 миллиард рублей.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru
Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Предыстория: Стало известно о расправах «газового короля» Кавказа
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Стало известно о расправах «газового короля» Кавказа
Арестован новый фигурант дела Арашуковых
Арест Арашукова связали со списанием газовых долгов Чечни
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:04Сегодня
Рауль Арашуков

«Везде у него были свои люди»

Газовый король Кавказа крал миллиарды и устранял неугодных. Его земляки знали, но молчали
11:33Сегодня

«Цапка»-крабоеда перевели из колонии в СИЗО

10:56Сегодня

Полковник ФСО попался в Крыму на махинациях с грязным топливом

11:15Сегодня

Российские полицейские сбросили пенсионера со скамейки и попали на видео

Силовые структуры00:02 2 февраля
Анастасия Вашукевич

«Вы не знаете, что такое злая белорусская баба»

Настя Рыбка и Алекс Лесли — о выживании за решеткой, сексе в суде и коварстве врагов
21:00 1 февраля

Настя Рыбка рассказала о чувствах к Дерипаске

10:37Сегодня

Стало известно о расправах «газового короля» Кавказа

20:19 1 февраля

Раскрыто похищение украинского авторитета Василенко

Силовые структуры00:03 6 декабря 2018

«Это будет схватка со смертельным исходом»

Воры в законе лишились лидера и нарушили давний запрет. Их ждет борьба за власть
18:47 1 февраля

Лже-аудитора Евгения Сивкова арестовали по подозрению в мошенничестве

18:50 1 февраля

Арестован новый фигурант дела Арашуковых

18:22 1 февраля

Аспиранта-анархиста из МГУ заподозрили в изготовлении взрывчатки

Россия
«Вы считаете, что чиновника нужно облить грязью и матом?»
Сенатор Клишас о том, как хочет защищать государство и свободу слова новыми запретами
«Закидывают в машины как овец»
Кавказцы объявили войну традиции похищать невест. Остановит ли это дерзких женихов?
Как изменится жизнь россиян с февраля
Лекарства для неизлечимо больных, новый штраф за скорость и устойчивый интернет
«У людей где-то глубоко сидит страх»
Немец приехал в Россию, ужаснулся и начал ее спасать. Удивительно, но у него получается
Российских учителей предложили наказать бедностью за жестокость
Военкомат решил сэкономить на семье погибшего в Сирии летчика
В России анонсировали масштабную реформу дорожных знаков
Все материалы
Мир
«Они свободны, сильны и независимы»
 
Лавров отверг начало новой холодной войны
Франция признала Гуайдо временным президентом Венесуэлы
Ирак не разрешал Трампу следить за Ираном
Трамп усомнился в необходимости вторжения в Афганистан в 2001 году
Дональд ТрампСША выходят из ракетного договора
Мир ждет новая гонка вооружений. Россия к ней готова
Наследие команданте Чавеса
Он вел Венесуэлу к торжеству социализма, а привел к нищете и революции
Все материалы
Бывший СССР
Поросячья угроза
В Грузии вспышка свиного гриппа. В аптеках заканчиваются лекарства, но туристам все равно
Кандидат в президенты Украины захотел встретиться с Путиным
Шариат в движении
Они боролись с узбекскими властями и спецназом США. Их цель — исламское государство
Порошенко задекларировал за два месяца больше миллиарда гривен дохода
На Украине призвали выстраивать отношения с Россией при помощи графитовых бомб
Толкнувший Скабееву украинский депутат испугался угроз Кадырова
Два кандидата в президенты Украины пострадали в один день
Все материалы
Экономика
Кайфовый товар
Они зарабатывают миллионы, даря эмоции и побеждая скуку
В российских магазинах раскрыли обман с ГОСТом
Названа дата начала продаж автомобилей из «Кортежа» Путина
Выстрел в ногу
Они надеялись, что при Трампе американцы кинутся скупать оружие. Теперь их бизнес в упадке
Россияне смогут сохранить пенсии по старым правилам
Арабы отказались от золота Венесуэлы
«Запорожцы» перестали покупать
Все материалы
Силовые структуры
Рауль Арашуков«Везде у него были свои люди»
Газовый король Кавказа крал миллиарды и устранял неугодных. Его земляки знали, но молчали
Анастасия Вашукевич«Вы не знаете, что такое злая белорусская баба»
Настя Рыбка и Алекс Лесли — о выживании за решеткой, сексе в суде и коварстве врагов
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
На Кавказе задумали отомстить обидчикам клана Арашуковых
Полковник ФСО попался в Крыму на махинациях с грязным топливом
Российские полицейские сбросили пенсионера со скамейки и попали на видео
Стало известно о расправах «газового короля» Кавказа
Все материалы
Наука и техника
Хлопнули дверью
США покидают ракетный договор. В ответ Россия воскрешает оружие СССР
Тайна из грязи
Ученые разгадали величайший секрет древних обитателей Сибири
Забитое старое
Самый страшный ужастик 90-х стал еще круче: Resident Evil 2
Представлено изображение первого российского гиперзвукового космического дрона
Выявлена новая причина развития особо опасного рака
Все материалы
Спорт
Опортугалились
«Динамо» опозорилось, выбросив миллионы на звезд. И навсегда изменило российский футбол
Олимпийская чемпионка объяснила популярность карьеры политика среди спортсменов
Найден исчезнувший самолет с футболистом Салой
Тарасова нашла новый феномен в российском фигурном катании
Футболисту наступили бутсой на лицо и изуродовали его
14-летняя россиянка превзошла Загитову
Плющенко отказался считать Тутберидзе «супертренером»
Все материалы
Культура
Моя прекрасная прачечная
Бондарчук, филфак, коррупция: Россия глазами сериала «Год культуры»
Вьются кудри
Кино недели: ангелы истребления, бесы девяностых и оральный секс для королевы
Под музыку хип-хопа
Децл умер после концерта. Ему было 35 лет
В новом трейлере четвертых «Мстителей» показали опустошенную Землю
Назван лучший фильм года
Децл планировал инсценировать свою смерть в 35 лет
Рэпера 21 Savage захотели выслать из США
Все материалы
Интернет и СМИ
Теряют хватку
Почему самая дорогая реклама в мире пугает и разочаровывает
«Это никогда не исчезнет»
Токсичным людям в интернете объявили войну. Почему ее невозможно выиграть
«Для молодых мы — пожилые лузеры»
Они сделали все, чтобы юмор в России был смешным. И все это время оставались в тени
Собчак рассказала об отношениях с Виторганом
Скабеева возмутилась слухами о своей зарплате в четыре миллиона рублей
Умер легендарный диктор программы «Время» Евгений Суслов
В репортаж о Терезе Мэй закрались истребители времен Второй мировой
Все материалы
Ценности
«Я никогда не видела такой ужасной публики»
Шампанское, икра и соболя. Как отдыхают в Давосе банкиры и миллиардеры
Кошерная роскошь
Миллиарды шекелей, продажа органов и коррупция. Скандальная жизнь раввинов США и Израиля
Гарегин IIАра рад
Пистолеты, кумовство, коррупция. Как живут армянские священники
Дети российского бизнесмена сделали «ковер» из отцовских денег
«Единственная красавица семьи Кардашьян» разделась догола и попала на обложку
Названа причина спроса на уродливые вещи из 90-х
Вульгарность Меган Маркл на школьном снимке насмешила фанатов
Все материалы
Путешествия
«Похмелья здесь не бывает»
Ром рекой, интернет по талонам и воздух свободы: чем живет Куба
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
Загнивающий мир
Он заснял самые необычные кладбища заброшенной техники России и мира
Самолет не мог приземлиться в Красноярске из-за морозов и будет ждать тепла
В московском аэропорту самолет укатился без пилота
Перечислены главные причины гибели россиян в отпусках
Открылась вакансия путешественника с зарплатой сто тысяч долларов в год
Все материалы
Из жизни
Среди чужих
Эти люди живут вдали от родины. В их домах — теснота, шум и хлам
«Русских здесь очень любят»
История россиянки о жизни в Греции
«Некоторые сходят с ума»
Матери калечат маленьких девочек из-за внимания мужчин. Их клеймят и заставляют толстеть
Пытавшаяся убить себя женщина встретила своего спасителя
В легких суворовцев нашли личинок червей
Разъяренный леопард ворвался в деревню и покалечил людей
Американец отпраздновал день рождения выигрышем миллиона долларов
Все материалы
День на миллионы
Лучшая автомобильная реклама с главного футбольного матча США
Бегство французов из России
Французские автомобили, которых нам не хватает в России
Точка доступа
Насколько крутым оказался премиальный «кореец» — итоги длительного теста Genesis G70
У вас что-то горит!
Как заработать на редком Porsche, а потом потерять его в горящей фуре русских дальнобойщиков
Дорожный просвет Kia Rio X-Line увеличили почти до 20 сантиметров
Honda покрыла золотом спорткары, мотоциклы и газонокосилку
В России Toyota и Lexus отправят на сервис 84 тысячи автомобилей
Все материалы
Дом
«Это была такая подстава, что слов нет»
Приезжая сняла квартиру у интеллигентных москвичей. Она потеряла деньги и веру в людей
Встать у порога
Откуда взять стартовый взнос по ипотеке и что делать, если его нет и не будет
Загадочная душа
Самые безумные дома со всей России
Оскандалившийся петербургский ЗАГС выставили на продажу
Названы любимые страны россиян для покупки недвижимости
Каждый десятый россиянин купит жилье в 2019 году
Пока русских нет
Люди с деньгами скупают жилье в Лиссабоне. И у них на это пять причин
Все материалы