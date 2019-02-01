Арест Арашукова связали со списанием газовых долгов Чечни

Арест отца сенатора Рауфа Арашукова — Рауля Арашукова — и попытка списания с жителей Чечни долгов за газ могут быть взаимосвязаны. Такое предположение высказала эксперт в области социально-экономического развития регионов профессор МГУ Наталья Зубаревич, сообщает «Кавказский узел».

Арашукова-старшего, которого в прессе называют «газовым королем», подозревают в причастности к хищениям природного газа на сумму более 30 миллиардов рублей. «Федералам нечего ответить на требование Чечни простить долг, им трудно отвечать. Это косвенная акция с целью показать, мол, "мы боремся с теми, кто ворует в газовой отрасли". То, что эти события как-то соотносятся друг с другом, для меня является фактом"», — сказала Зубаревич.

Рауль Арашуков занимает пост советника генерального директора «Газпром межрегионгаза» и имеет большое влияние на Северном Кавказе. Эта компания отказалась прощать жителям Чечни долги за газ на сумму девять миллиардов рублей.

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Однако, как указал руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Александр Пасечник, следователи заинтересовались деятельностью Арашукова-старшего раньше, чем встал вопрос газовой задолженности Чечни. «Эти два события друг с другом не связаны, это разные вещи», — подчеркнул аналитик.

Он добавил, что среди республик Северного Кавказа крупнейшим потребителем является Дагестан, а самая большая задолженность — у потребителей из Чечни. «Крупнейший должник — это Чечня, где долг за газ составляет 13,2 миллиарда рублей. В Дагестане долг составляет 9 миллиардов рублей», — заключил Пасечник.

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Ранее «Кавказский узел» со ссылкой на анонимный источник сообщил, что семья Арашуковых испортила отношения с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Собеседник издания говорил, что именно вражда послужила причиной «падения» Арашуковых.

В конце января были задержаны три члена семьи Арашуковых. Кроме подозреваемого в хищениях газа Рауля Арашукова, под арестом находится сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков: его обвиняют в участии в преступном сообществе, организации убийств и давлении на свидетеля. Также арестован двоюродный брат политика — Руслан Арашуков, — его заподозрили в создании преступного сообщества.

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