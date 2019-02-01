Арест Арашукова связали со списанием газовых долгов Чечни

Арест отца сенатора Рауфа Арашукова — Рауля Арашукова — и попытка списания с жителей Чечни долгов за газ могут быть взаимосвязаны. Такое предположение высказала эксперт в области социально-экономического развития регионов профессор МГУ Наталья Зубаревич, сообщает «Кавказский узел».
Арашукова-старшего, которого в прессе называют «газовым королем», подозревают в причастности к хищениям природного газа на сумму более 30 миллиардов рублей. «Федералам нечего ответить на требование Чечни простить долг, им трудно отвечать. Это косвенная акция с целью показать, мол, "мы боремся с теми, кто ворует в газовой отрасли". То, что эти события как-то соотносятся друг с другом, для меня является фактом"», — сказала Зубаревич.
Рауль Арашуков занимает пост советника генерального директора «Газпром межрегионгаза» и имеет большое влияние на Северном Кавказе. Эта компания отказалась прощать жителям Чечни долги за газ на сумму девять миллиардов рублей.
Однако, как указал руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Александр Пасечник, следователи заинтересовались деятельностью Арашукова-старшего раньше, чем встал вопрос газовой задолженности Чечни. «Эти два события друг с другом не связаны, это разные вещи», — подчеркнул аналитик.
Он добавил, что среди республик Северного Кавказа крупнейшим потребителем является Дагестан, а самая большая задолженность — у потребителей из Чечни. «Крупнейший должник — это Чечня, где долг за газ составляет 13,2 миллиарда рублей. В Дагестане долг составляет 9 миллиардов рублей», — заключил Пасечник.
Ранее «Кавказский узел» со ссылкой на анонимный источник сообщил, что семья Арашуковых испортила отношения с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Собеседник издания говорил, что именно вражда послужила причиной «падения» Арашуковых.
В конце января были задержаны три члена семьи Арашуковых. Кроме подозреваемого в хищениях газа Рауля Арашукова, под арестом находится сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков: его обвиняют в участии в преступном сообществе, организации убийств и давлении на свидетеля. Также арестован двоюродный брат политика — Руслан Арашуков, — его заподозрили в создании преступного сообщества.