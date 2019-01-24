«Газпром» отказался простить Чечне долги

Дочернее подразделение госкомпании Газпром — «Газпром межрегионгаз Грозный» — сообщило, что работает с каждым должником на территории Чечни индивидуально, при этом компания не намерена прощать долги. Об этом рассказал заместитель генерального директора по реализации газа компании Рустам Амерханов, чьи слова приводит агентство ТАСС.

Топ-менеджер рассказал, что компания проводит инвентаризацию долгов своих абонентов в ежедневном режиме. «Инвентаризация проводится ежедневно, одним махом ничего не списывается. Мы работаем, принимаются по каждому потребителю судебные решения, и после этого решают, списывается или не списывается», — объяснил Амерханов работу с задолженностью граждан и прочих клиентов компании.

Он также заверил, что апелляционную жалобу на решение районного суда Грозного компания отзывать не будет. «Если приняли решение, это не значит, что эта сумма будет просто так списываться. Мы этого не допустим», — заверил представитель госкомпании.

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В четверг, 24 января, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров впервые выступил с заявлением касательно задолженности региона по поставкам газа. Кадыров отметил, что другим регионам не следует ссылаться на Чечню, требуя списать их долги за газ. Все обвинения в адрес Чечни он назвал «беспочвенными». По его словам, из этой ситуации СМИ раздули шоу, а региональное подразделение Газпрома фактически выдумало задолженность, так как начисляло плату за поставки газа на умерших или уехавших людей.

Скандал с долгами Чечни за газ возник после того, как районный суд Грозного постановил списать более 9 миллиардов рублей долгов жителей республики, признав долги безнадежными. Более того, этого требовала сделать прокуратура республики, которая боялась протестов в регионе, что и стало поводом для подачи иска. Газпром отказался признавать решение суда и подал апелляционную жалобу. Совокупный долг Чеченской республики за поставки газа оценивается госкомпанией в 13,291 миллиарда рублей.

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