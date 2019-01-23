Северный Кавказ оказался главным должником за газ

Государственная компания «Газпром» оценила долги потребителей перед компанией за газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные «дочки» госкомпании — «Газпром межрегионгаз».

На 1 декабря 2018 года совокупная задолженность потребителей составляла 138 миллиардов рублей. При этом за неполный год она только выросла — на 1 января 2018 года она оценивалась в 111,6 миллиарда рублей. Доля задолженности населения составляет 37,9 миллиарда рублей, на 1 января 2018 года на нее приходилось 30,1 миллиарда рублей.

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Крупнейшим регионом-должником в категории «Население» оказалась Чеченская Республика, чей долг составляет 13,291 миллиарда рублей. На втором месте Дагестан с задолженностью в 9,033 миллиарда рублей, замыкает тройку Кабардино-Балкарская Республика с 2,732 миллиарда рублей. В топ-5 также попали Краснодарский край (1,262 миллиарда рублей) и Республика Ингушетия (1,131 миллиарда рублей).

Объем просроченной задолженности со стороны Чечни составляет 16,2 миллиарда рублей, из которых 13,3 миллиарда приходится на население. «В настоящее время "Газпром" совместно с Чеченской Республикой рассматривают возможные варианты проведения данных работ и механизмы обеспечения их финансирования», — отметили в дочернем подразделении «Газпрома».

При этом госкомпания не намерена прощать эти долги. Заместитель председателя правления «Газпрома» Валерий Голубев ранее назвал решение чеченских властей о списании девяти миллиардов якобы безнадежных долгов незаконным. Компания намерена обжаловать решение суда и вернуть эти деньги.

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