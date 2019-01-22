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Решение Чечни списать долги за газ объявили вне закона

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Государственная компания «Газпром» считает решение чеченских властей о списании более девяти миллиардов долгов по поставкам газа жителями региона незаконным. Об этом рассказал заместитель председателя правления компании Валерий Голубев, чьи слова приводит ТАСС.

«Принятое судом первой инстанции решение противоречит действующим нормам права. Срок исковой давности может быть прерван путем признания долга должником или приостановлен. Реальное истечение сроков исковой давности судом не исследовалось», — заявил Голубев.

Признание судом долгов безнадежными не избавляет неплательщиков от ответственности, отмечает представитель госкомпании, — они по-прежнему должны их погасить. Вдобавок компания оставляет за собой право предъявить новые исковые требования по взысканию этой задолженности, если посчитает нужным.

Также Голубев отреагировал на объяснение властей Чечни о том, что высокая задолженность и требование ее погашения не могут расцениваться в качестве фактора социальной напряженности, так как эти требования проходят в рамках закона. Голубев утверждает, что решение о списании долгов будет воспринято добросовестными плательщиками, которых в России большинство, в качестве несправедливости по отношению к ним.

Чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров ранее заявил, что у Чечни есть особое право на списание безнадежных долгов за газ. Причина этому — две военные кампании, за которые у региона якобы и накопилась задолженность за газ. При этом «дочка» «Газпрома» требует погасить долги за поставки в период с 2007 года по 2015 год.

Решение суда о признании безнадежными и необходимости списать девять миллиардов долгов за газ жителей Чечни было принято 18 января с подачи местной прокуратуры, которая утверждала, что требование погасить эту сумму может привести к росту социальной напряженности в регионе. Генеральная прокуратура с доводами региональных коллег не согласилась и потребовала от местных властей встать на сторону «Газпрома».

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