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В спор «Газпрома» с чеченцами вмешался Кадыров

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Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал власти других российских регионов не ссылаться на его республику при попытках урегулирования долгов населения за газ. Обсуждение ситуации вокруг долга в размере девяти миллиардов рублей он назвал «беспочвенным». Это следует из ответов политика на вопросы российских СМИ, опубликованных на сайте главы и правительства Чечни.

«Также беспочвенны разговоры о девяти миллиардах рублей, которые якобы простили населению Чечни. В постановлении суда нет ни одного слова о сумме. Суд обязал навести порядок в вопросах взыскания задолженности. А окончательная сумма может быть установлена только после проведения полной инвентаризации дебиторской задолженности ООО "Газпром межрегионгаз Грозный". А она охватывает период продолжительностью девять лет», — написал Кадыров.

При этом он утверждает, что сообщения о списании задолженности от СМИ и чиновников в других регионах вводят в заблуждение «жителей Чечни, разных городов и населенных пунктов России». По словам Кадырова, большая часть задолженности появилась из-за того, что региональная дочерняя компания «Газпрома» продолжала начислять плату за газ на умерших и уехавших из республики жителей. «Также следует отметить, что в указанный период времени не было и газовых счетчиков. Огромной проблемой оставались потери при транспортировке газа. Это связано с тем, что десятилетиями сети не ремонтировались, во время войны они подверглись многим тысячам повреждений», — добавил Кадыров.

«Если у кого-то в регионах есть проблемы с неуплатой долгов, их целесообразно решать, не упоминая при случае и без случая Чечню. У себя мы наводим порядок. И в том, что рано или поздно он будет наведен, не стоит сомневаться», — заключил глава Чечни.

В середине января суд в Грозном удовлетворил иск республиканской прокуратуры, требовавшей списать задолженность местных жителей за газ перед компанией «Газпром межрегионгаз Грозный» общим объемом девять миллиардов рублей. Необходимость такого действия объяснялась нарастающей социальной напряженностью.

В дальнейшем с аналогичной просьбой к руководству «Газпрома» и правительству обратились власти и депутаты из нескольких регионов. В настоящий момент в сообщении прокуратуры Чечни от 16 января не упоминается сумма подлежащей списанию задолженности, однако она фигурирует в сохраненных копиях сообщения. В свою очередь «Газпром» назвал списание задолженности необоснованным, его поддержала Генпрокуратура России, подавшая апелляцию на решение Грозненского суда.

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