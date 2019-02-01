Арестован новый фигурант дела Арашуковых

Басманный суд Москвы арестовал еще одного фигуранта по делу об организации преступного сообщества и хищении газа у публичного акционерного общества «Газпром» на сумму 30 миллиардов рублей. Об этом в пятницу, 1 февраля, сообщает ТАСС.

Заключенным под стражу оказался исполнительный директор АО «Ессентукигоргаз» Алан Кятов. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении Кятова меру пресечения в виде ареста сроком до 31 марта.

Ранее 1 февраля сообщалось, что советник генерального директора компании «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков, отец арестованного сенатора Рауфа Арашукова, создал организованное преступное сообщество для хищения газа. По версии следователей, преступники действовали на территории Северо-Кавказского федерального округа с 2002 года.

Басманный суд Москвы до 30 марта арестовал Рауля и Руслана Арашуковых — отца и двоюродного брата сенатора. Самого политика задержали 30 января в зале заседаний Совета Федерации и в тот же день поместили под стражу.

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