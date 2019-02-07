Сенатор Арашуков заявил об осведомленности о готовящемся задержании

Арестованный по делу об убийствах и участии в преступном сообществе сенатор Рауф Арашуков заявил в Мосгорсуде, что заранее знал о планирующемся задержании. Об этом сообщает «Интерфакс» в четверг, 7 февраля.

«Я за три дня уже был в курсе, что они там будут проводить. Если бы я хотел убежать — у меня было для этого время», — сказал член Совфеда.

Таким образом Рауф Арашуков пытался убедить судью, что не планирует скрываться от правосудия.

Между тем, по данным источника «Ленты.ру», который общался с Арашуковым, за несколько минут до взятия под стражу тот был абсолютно спокоен, а сам факт задержания стал для него большой неожиданностью.

Все заявления на заседании суда сенатор, который ранее пожаловался на плохое владение русским языком, сделал без помощи переводчика.

Члена Совфеда задержали в ходе заседания верхней палаты парламента 30 января. Он обвиняется в организации двух убийств и преступного сообщества. Позже был задержан его отец — советник гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков.

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