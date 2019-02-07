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Сенатор Арашуков в суде вспомнил русский язык

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На заседании Мосгорсуда, который рассматривал жалобу адвокатов на арест члена Совета Федерации Рауфа Арашукова, сам сенатор заговорил по-русски, сообщает «Интерфакс». При этом во время задержания 30 января он требовал переводчика, так как, по его словам, недостаточно хорошо владеет русским языком.

Заседание проходило в режиме видеоконференцсвязи, Рауф Арашуков находится в СИЗО «Лефортово».

Сенатор пожаловался Мосгорсуду на то, что в «Лефортово» содержится в двухместной камере с осужденным за терроризм, передает ТАСС. «Я действующий член Совета Федерации, а меня в камере держат с осужденным за терроризм на 17 лет. Это никуда не годится. Я трое суток из-за этого уже не сплю», — заявил Арашуков.

«Россия — самое лучшее, самое демократическое государство, но так же нельзя! Я же сенатор!», — воскликнул Арашуков.

Адвокат Арашукова Марина Андреева заявила, что использование материалов уголовного дела об убийстве лидера молодежного общественного движении «Адыге Хасэ» Аслана Жукова, по которому вынесен оправдательный приговор, для привлечения к ответственности сенатора незаконно. Суд не согласился с таким аргументом.

Прокурор, в свою очередь, сообщил, что в ходе следствия выявлены новые преступления, к которым может быть причастен Арашуков, но подробности не сообщил.

«У нас сенатор стал ближе к народу», — процитировал прокурора Telegram-канал «Судебный вестник».

Мосгорсуд оставил сенатора под арестом, отказав защите в удовлетворении жалобы.

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