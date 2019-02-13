Кандидатов в сенаторы станут проверять после ареста Арашукова

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после возбуждения уголовного дела в отношении сенатора Рауфа Арашукова поручила проверять кандидатов на кресло в сенате. Об этом сообщает ТАСС.

Она отметила, что проработать этот вопрос и «официализировать» итоги проверок должен комитет по регламенту и организации парламентской деятельности. При этом сотрудники Совета Федерации должны действовать осторожно. «Здесь очень тонкая грань, мы не можем вмешиваться в личную жизнь, брать те данные, которые запрещены», — считает глава верхней палаты парламента.

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Ранее Матвиенко уверяла, что на данный момент в Совете Федерации нет сенаторов с сомнительным прошлым. «Ответственно это заявляю», — подчеркивала она. При этом Арашуков пока еще остается сенатором, о чем также говорила Матвиенко. Он лишится полномочий, если напишет заявление об уходе или если суд признает его виновным в совершении преступления.

Члена Совфеда задержали в ходе заседания верхней палаты парламента 30 января. Он обвиняется в организации двух убийств и преступного сообщества. Позже был задержан его отец — советник гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков.

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