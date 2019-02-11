Матвиенко объявила об отсутствии сенаторов с сомнительным прошлым

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что среди ее коллег нет людей с сомнительным прошлым. Ее слова приводит РИА Новости в понедельник, 11 февраля.

«Сегодня в Совете Федерации нет сенаторов с сомнительным прошлым, ответственно это заявляю», — сказала Матвиенко.

Она призналась, что считала ошибкой делегирование Рауфа Арашукова в СФ еще в момент его назначения.

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30 января, комментируя задержание сенатора Арашукова, Матвиенко назвала ответственными за назначения в верхнюю палату парламента губернаторов и членов законодательного собрания. Она также подчеркнула, что преступления, которые инкриминируются Арашукову, происходили до его прихода в Совфед.

Принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» сообщала, что стать сенатором человеку с улицы невозможно: кандидатуры согласуются с Кремлем и, по всей видимости, проходят проверку спецслужб. Арашукова в сенаторы предложил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

Арашукова задержали во время заседания верхней палаты парламента 30 января, вечером того же дня его арестовали. Он обвиняется в участии в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства. Свою вину он не признает. На заседании Мосгорсуда 7 февраля он заявил, что знал о готовящемся задержании. Это и другие заявления обвиняемый, который ранее пожаловался на плохое владение русским языком, сделал без помощи переводчика.

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