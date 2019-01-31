Кремль высказался об изменении системы отбора сенаторов после ареста Арашукова

В Кремле не смогли ответить, готовятся ли какие-либо изменения в системе отбора сенаторов в связи с арестом члена Совета Федерации Рауфа Арашукова. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Мне неизвестно, чтобы готовились какие-то корректировки. Я ничего не могу сказать», — уточнил он, отвечая на вопрос одного из журналистов.

В редакционной статье принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газеты «Ведомости» указывается, что стать сенатором человеку с улицы невозможно: кандидатуры согласуются с Кремлем и, по всей видимости, проходят проверку спецслужб. В частности, Арашукова на должность сенатора предложил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

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Издание подчеркивает, что об убийствах, в причастности к которым обвиняют Арашукова, проверяющим было известно, если проверка проводилась. Что касается уровня владения русским языком, пишут «Ведомости», то его никто не проверял, положившись на имеющийся у сенатора диплом о высшем юридическом образовании.

Арашукова задержали во время заседания Совета Федерации в среду, 30 января, вечером того же дня его арестовали до 30 марта 2019 года. Политику предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений и давлении на свидетеля. Свою вину он не признал, а на допросе потребовал переводчика, объяснив, что плохо понимает русский язык.

Глава Совфеда Валентина Матвиенко после задержания сенатора заявила, что Арашуков не лишен своих полномочий: должности он лишится, если сам напишет заявление об уходе или если суд признает его вину. «Кого назначать членом СФ, это ответственность губернатора и законодательного собрания», — уточнила она.

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