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Богатства арестованного сенатора Арашукова попали на видео

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Видео: t.me/sledak_shepnul

Оперативная съемка обыска у сенатора Рауфа Арашукова опубликована Telegram-каналом «Следак шепнул». На кадрах — холодное оружие из драгоценных металлов, слитки золота, золотая стодолларовая купюра и крупные суммы денег.

«И это лишь малая часть изъятого при обысках у сенатора Рауфа Арашукова и его многочисленных родственников», — говорится в сообщении.

Поздним вечером 30 января Басманный суд Москвы арестовал члена Совета Федерации Рауфа Арашукова до 30 марта 2019 года. Заседание проходило в закрытом режиме.

Ему предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений и давлении на свидетеля. Свою вину он не признал.

У следствия имеются данные о причастности Арашукова к убийствам зампредседателя молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, совершенных в 2010 году.

Сенатор был задержан 30 января в ходе пленарного заседания Совета Федерации сразу же после решения о снятии неприкосновенности.

Показания против Арашукова дали три человека, обвиненные в убийствах. На допросах они назвали сенатора заказчиком и сообщили, что он заплатил им 500 тысяч рублей, чтобы «запугать и побить» Шебзухова, а также один миллион рублей за убийство Жукова.

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