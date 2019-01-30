Задержанного сенатора заподозрили в убийствах политиков на Кавказе

Следствие располагает данными о причастности сенатора Рауфа Арашукова к двум убийствам. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Сенатора подозревают в совершенных в 2010 году убийствах зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.

Показания против Арашукова дали три человека, обвиняемых в убийствах. На допросах они назвали сенатора заказчиком, сообщал в сентябре 2018 года РБК со ссылкой на имеющиеся копии протоколов допроса. Предполагаемые исполнители сообщили, что Арашуков выделил 500 тысяч рублей, чтобы «запугать и побить» Шебзухова, и 1 миллион рублей на убийство Жукова.

Родственники погибших направили письменное обращение с просьбой привлечь к уголовной ответственности Арашукова за убийства председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, директору ФСБ Александру Бортникову, генпрокурору Юрию Чайке и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.

Ранее 30 января сообщалось, что Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации.

Он был наделен полномочиями члена Совета Федерации 8 сентября 2016-го, став самым молодым членом верхней палаты российского парламента — на тот момент ему было 30 лет.

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