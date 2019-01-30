Задержанного в Совете Федерации сенатора обвинили в создании ОПГ

Члена Совета Федерации от республики Карачаево-Черкесия Рауфа Арашукова обвиняют по ряду статей, в том числе в организации преступной группировки. Об этом сообщил Telegram-канал «Говорит Москва».

Сенатор был задержан после лишения Советом Федерации неприкосновенности, уточнили в Следственном комитете.

На заседание Совфеда в среду, 30 января, была приглашена делегация из Италии, рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

«Неожиданно в 10:00 заседание объявили закрытым и вывели из зала всех журналистов, иностранных гостей и помощников сенаторов. В это время был задержан Арашуков. Спецоперация по его задержанию готовилась несколько дней. В курсе предстоящего задержания была только глава Совфеда Валентина Матвиенко. Ее уведомили накануне», — сказал собеседник.

По его словам, в правоохранительные органы поступило несколько заявлений о причастности Арашукова к преступлениям, имеются объективные доказательства, в том числе аудио- и видеозаписи.

Другой источник, близкий к следствию, сообщил «Ленте.ру», что сенатора подозревают в пяти убийствах.

Один из тех, кто подал заявление о привлечении Арашукова к уголовной ответственности, — бывший сенатор от КЧР Вячеслав Дерев, находящийся сейчас под стражей, добавил он.

Ранее 30 января сообщалось, что Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации. Он был наделен полномочиями члена Совета Федерации 8 сентября 2016 года. Арашуков стал самым молодым членом верхней палаты российского парламента — на тот момент ему было 30 лет.