Суд арестовал сенатора Арашукова

Басманный суд Москвы арестовал члена Совета Федерации Рауфа Арашукова до 30 марта 2019 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ему предъявили обвинение в участии в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений и давлении на свидетеля.

Заседание проходило в закрытом режиме. По словам адвокатов сенатора, в его адрес поступали угрозы с требованием признать себя виновным, а в зале суда находится большое количество неустановленных людей. Они также отметили, что во время слушания могли быть разглашены данные медицинского характера подзащитного.

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До закрытия заседания один из свидетелей заявил, что Арашуков, находясь на свободе, может скрыться в ОАЭ, где у него, предположительно, есть вид на жительство, а также оказать давление на свидетелей.

Отмечается, что при протокольной съемке сенатор улыбался журналистам, а во время самого процесса находился без наручников за столом с адвокатами. Свою вину он не признал.

Ранее сообщалось, что сенатора Арашукова подозревают в причастности к совершенным в 2010 году убийствам зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Сенатор был задержан в ходе пленарного заседания Совета Федерации, где слушался вопрос о снятии с него неприкосновенности.

Показания против Арашукова дали три человека, обвиненные в убийствах. На допросах они назвали сенатора заказчиком и сообщили, что мужчина выделил 500 тысяч рублей, чтобы «запугать и побить» Шебзухова, а также — один миллион рублей на убийство Жукова.

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