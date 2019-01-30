Суд арестовал сенатора Арашукова

Басманный суд Москвы арестовал члена Совета Федерации Рауфа Арашукова до 30 марта 2019 года. Об этом сообщает «Интерфакс».
Ему предъявили обвинение в участии в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений и давлении на свидетеля.
Заседание проходило в закрытом режиме. По словам адвокатов сенатора, в его адрес поступали угрозы с требованием признать себя виновным, а в зале суда находится большое количество неустановленных людей. Они также отметили, что во время слушания могли быть разглашены данные медицинского характера подзащитного.
До закрытия заседания один из свидетелей заявил, что Арашуков, находясь на свободе, может скрыться в ОАЭ, где у него, предположительно, есть вид на жительство, а также оказать давление на свидетелей.
Отмечается, что при протокольной съемке сенатор улыбался журналистам, а во время самого процесса находился без наручников за столом с адвокатами. Свою вину он не признал.
Ранее сообщалось, что сенатора Арашукова подозревают в причастности к совершенным в 2010 году убийствам зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Сенатор был задержан в ходе пленарного заседания Совета Федерации, где слушался вопрос о снятии с него неприкосновенности.
Показания против Арашукова дали три человека, обвиненные в убийствах. На допросах они назвали сенатора заказчиком и сообщили, что мужчина выделил 500 тысяч рублей, чтобы «запугать и побить» Шебзухова, а также — один миллион рублей на убийство Жукова.