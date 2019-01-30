Силовики взялись за отца задержанного сенатора

В отношении советника генерального директора компании «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова, отца задержанного члена Совета Федерации Рауфа Арашукова, проводятся следственно-оперативные мероприятия. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

По его словам, Арашуковы подозреваются в причастности к организованной группе, похитившей более 10 миллиардов рублей.

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«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что Арашукова-старшего задержали в одном из офисов «Газпрома» в Санкт-Петербурге.

Рауф Арашуков был задержан 30 января в ходе заседания Совета Федерации в присутствии генерального прокурора Юрия Чайки и председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Генпрокурор зачитал сенатору от Карачаево-Черкесии список обвинений, среди которых заказные убийства и дестабилизация обстановки в КЧР. Все члены Совета Федерации, кроме одного воздержавшегося, проголосовали за снятие с Арашукова-младшего неприкосновенности.

Рауль Арашуков руководил несколькими филиалами «Газпром межрегионгаз», ныне является советником гендиректора этой компании и действующим депутатом Народного собрания КЧР. Награжден орденом РПЦ святого благоверного князя Даниила Московского II и III степеней, серебряным крестом «За возрождение Терского казачьего войска», почетной грамотой «Газпрома». В прессе известен как «газовый король», а на январской вечеринке по случаю его 59-летия, как писали «Новые ведомости», были замечены, в частности, начальник центра по противодействию с экстремизмом МВД Карачаево-Черкесии и другие высокопоставленные силовики республики.

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