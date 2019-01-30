«Газового короля» Арашукова заподозрили в хищениях на 30 миллиардов рублей

Советник гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков, задержанный 30 января в Санкт-Петербурге, причастен, по версии следствия, к длившимся на протяжении нескольких лет хищениям природного газа на сумму более 30 миллиардов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Топливо похищалось у «Газпрома».

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Арашуков-старший задержан в рамках уголовного дела, фигурантом которого является его сын Рауф, член Совета Федерации. Его задержали также 30 января в зале заседаний верхней палаты парламента в присутствии генерального прокурора и главы Следственного комитета. Политику вменяются заказные убийства и дестабилизация обстановки в Карачаево-Черкесии, которая и делегировала его в Совфед.

Следственные действия по этому делу проводятся как в Москве и Петербурге, так и в Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Буденновске, Астрахани и других городах. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к этим преступлениям.

В прессе Рауль Арашуков неоднократно упоминался как «газовый король». Он руководил несколькими филиалами «Газпром межрегионгаз», ныне является советником гендиректора этой компании и действующим депутатом Народного собрания КЧР. На январской вечеринке по случаю его 59-летия, как писали «Новые ведомости», были замечены, в частности, начальник центра по противодействию с экстремизмом МВД Карачаево-Черкесии и другие высокопоставленные силовики республики.

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