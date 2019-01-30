Разговор задержанного сенатора Арашукова с адвокатом попал на видео

Разговор задержанного сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова со своим адвокатом попал на видео. Ролик без звука в среду, 30 января, «Ленте.ру» предоставили в Следственном комитете России (СКР).

На кадрах видно, как Арашуков сидит в наручниках напротив адвоката и с улыбкой отвечает на его вопросы, отпивая из чашки. В свою очередь его собеседник фиксирует в блокноте ответы задержанного. После разговора мужчину уводят и сажают в автомобиль.

Ранее задержанный сенатор на допросе заявил, что плохо владеет русским языком и потребовал переводчика, которого ему обеспечили. В настоящее время в суд направлено ходатайство об аресте Арашукова.

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