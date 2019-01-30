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Задержанный сенатор Арашуков заявил о плохом владении русским языком

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Рауф Арашуков

Задержанный член Совета Федерации (СФ) Рауф Арашуков на допросе заявил, что плохо владеет русским языком и потребовал переводчика, которого ему обеспечили. Об этом в среду, 30 января, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Сенатору предъявлено обвинение по части 3 статьи 210 («Участие в преступном сообществе»), части 4 статьи 309 («Давление на свидетеля») и части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ. В свою очередь его отец Рауль Арашуков подозревается по части 3 статьи 210 («Создание преступного сообщества с использованием своего служебного положения») и части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ.

В СКР отметили, что в настоящее время работа «по декриминализации Карачаево-Черкесской Республики» совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России продолжается в целом ряде городов, в том числе Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Ессентуках, Невинномысске, Буденновске и Астрахани. В ней задействовано более 200 следователей и оперативных сотрудников.

Ранее сообщалось, что отец и сын Арашуковы отказались признавать свою вину в инкриминируемых им преступлениях.

Советник гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков задержан днем 30 января в Санкт-Петербурге. По версии следствия, он причастен к длившимся на протяжении нескольких лет хищениям природного газа на сумму более 30 миллиардов рублей.

Рауф Арашуков был задержан 30 января в ходе заседания Совета Федерации в присутствии генерального прокурора Юрия Чайки и председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Генпрокурор зачитал сенатору от Карачаево-Черкесии список обвинений, среди которых заказные убийства и дестабилизация обстановки в КЧР. Все члены Совета Федерации, кроме одного воздержавшегося, проголосовали за снятие с Арашукова-младшего неприкосновенности.

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